12 personer blev såret af flammerne efter en kæmpe eksplosion ved Kairo Lufthavn i Egypten torsdag aften.

Braget var så voldsomt, at det kunne høres over størstedelen af millionbyen, ligesom flammerne kunne ses over store afstande.

Egyptens civile luftfartsminister oplyser ifølge Al Arabiya, at eksplosionen opstod i to brændstoftanke tæt ved lufthavnen og førte til stor røgudvikling i området. Tidligere lød det, at fly blev holdt på jorden på grund af eksplosionen, men det afkræfter ministeriet.

Kairo Lufthavn natten til fredag dansk tid. Den 13. juli. Foto: MOHAMED HOSSAM Vis mere Kairo Lufthavn natten til fredag dansk tid. Den 13. juli. Foto: MOHAMED HOSSAM

Den statslige tv-kanal i Egypten fortæller ifølge Al Arabiya, at brandfolk sent torsdag aften fik flammerne under kontrol.

En talsmand fra det egyptiske militær, oberst Tamer al-Rifai, fortæller, at eksplosionen skete på kemikaliefabrikken Heliopolis og var forårsaget af de meget høje temperaturer.