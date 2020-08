En tragedie har ramt en by i det vestlige Indien.

12 personer meldes omkommet, mens fire fortsat er savnet i murbrokkerne, efter en femetagers bygning mandag er kollapset i byen Mahad, cirka 150 kilometer syd for Mumbai.

70 ud af 97 beboere nåede ud af bygningen. Otte blev reddet af Indiens National Disaster Response Force.

Af de otte personer døde en mand senere af et hjerteanfald.

Redningsarbejdere bærer en fire-årig dreng ud fra murbrokkerne, efter han er blevet reddet ud af den kollapsede bygning.

Bygningen var fem etager høj, nu er både tredje, fjerde og femte sal fuldstændig kollapset.

Anupam Srivastava, formand for Indiens National Disaster Response Force (NDRF) siger til CNN, at der er en chance for, at første sal er intakt, men at det er umuligt at se under de mange murbrokker.

Myndighederne håber dog, at luftlommer i parkeringskælderen og på første salen har gjort det muligt for de fangede personer at overleve.

Redningsmandskabet, der i disse timer arbejder på stedet, bruger særligt trænede hunde til at hjælpe med at grave og undersøge de rester, der er tilbage af bygningen.

En mand reagerer på synet af den fem etager høje bygning, der er kollapset i Mahad i Indien.

»Vi formoder, at de personer der er fanget befinder sig på første eller anden sal eller i parkeringskælderen,« siger Anupam Srivastava.

»Vi går gennem ventilationsskakterne og bruger hunde til at undersøge bygningen. De kan lugte det, hvis der er levende personer fanget.«

Redningsarbejdere flytter murbrokker, mens de leder efter overlevende.

Det er endnu uklart, hvad der fik bygningen til at falde sammen.

Myndighederne oplyser, at de undersøger, om dårlig vedligeholdelse af bygningen kan have fået den til at falde sammen.

Redningsarbejdere leder efter overlevende. Man forventer, at redningsarbejdet vil fortsætte hele onsdag med.

Ligeledes er det regnsæson i Indien i august, og der er derfor også risiko for, at tung regn har fået bygningen til at styrte sammen.

Indiens premierminister Narendra Modi skriver på Twitter, at han er ked af situationen, og at hans »tanker er med familierne, der har mistet deres kære i murbrokkerne.«

Redningsarbejdere på stedet, hvor bygningen kollapsede. 12 personer meldes omkommet, mens fire fortsat er savnet i murbrokkerne.

»Jeg beder for, at de tilskadekommende vil komme til hægterne hurtigt,« skriver han desuden.