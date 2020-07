Et drama skal natten til søndag have udspillet sig på en natklub i Greenville, South Carolina.

12 personer skal være blevet ramt af skud.

Det skriver lokale medier i området. Heriblandt WYFF, der er en lokal NBC-station.

En journalist fra Fox Carolina er på stedet og har delt flere videoer fra det, der skal være natklubben Club Lavish i Greenville.

Ifølge den lokale journalist blev der sendt live på Facebook af en dj på klubben.

Og derfor findes der en lydoptagelse, som skal være øjeblikket, hvor de 12 skud falder på natklubben.

Man kan ikke se noget på videoen, men lyden er ganske dramatisk.

Videoen kan findes herunder.

#BREAKING: DJ at Club Lavish captured shooting on Facebook LIVE. At least 12 people were shot inside the club. @GvlCoSheriff investigating. Anyone with info is being asked to cal 23-CRIME. pic.twitter.com/faatCVr5rI — Cody Alcorn (@CodyAlcorn) July 5, 2020

Endnu er det kun lokale medier, som har beskrevet skudepisoden. Derfor er det endnu sparsomt, hvad der er af info.

Men meldingerne går på, at 12 personer skal være blevet ramt af skud.

Den lokale sheriff bekræfter hændelsen, hvor de 12 ramte skal være i 'forskellig tilstand'. Og nyhedsbureauet AP bekræfter i en kort historie, at 12 persiner er ramt i skyderiet.

B.T. følger sagen.