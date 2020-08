Færre end forventet søger om understøttelse i USA. Men tal er stadig højt under den fortsatte coronakrise.

1,2 millioner amerikanere har i sidste uge søgt om arbejdsløshedsunderstøttelse, viser tal fra arbejdsministeriet i Washington.

Det er lidt færre end forventet. Økonomer havde over for Reuters skønnet, at lidt over 1,4 millioner ville have søgt om understøttelse.

Men som følge af coronakrisen har tallet holdt sig stabilt højt siden slutningen af juni. Dog langtfra de 6,9 millioner, der i slutningen af marts søgte om arbejdsløshedsunderstøttelse.

Det var på et tidspunkt, hvor store dele af USA var ved at lukke ned som følge af pandemien.

I mellemtiden er antallet af smittede og døde faldet. Men kurven nåede aldrig at flade ud, og antallet af smittede og døde stiger på ny mange steder i USA.

/ritzau/