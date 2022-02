En passager, der var meldt savnet fra den brændende færge ‘Euroferry Olympia’, er nu fundet i live.

Det skriver Reuters.

Det betyder, at 11 personer fortsat er savnet.

De nu 11 personer er meldt savnede i forbindelse med en brand på færgen ‘Euroferry Olympia’, som fredag aften stadig stod i flammer nord for den græske ø Korfu.

Skibet lagde torsdag fra kaj i den græske havneby Igoumenitsa med kurs mod den italienske by Brindisi.

Da ‘Euroferry Olympia’ sejlede forbi den lille ferieø Ereikousa, brød færgen imidlertid ud i flammer.

Det vides stadig ikke, hvordan branden er startet.

Ifølge færgens rederi, Grimaldi Lines, var der officielt 241 passagerer om bord og 51 besætningsmedlemmer.

Færgen stod fortsat i brand fredag aften. Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE

Et hold af græske nødreddere var i stand til at gå om bord på ‘Euroferry Olympia’, cirka 12 timer efter at færgen var brudt i brand.

Billeder af færgen viser store flammer, der sender en sky af sort røg i luften.

Blandt de evakuerede måtte ti personer en tur på hospitalet, hvor de blev behandlet for vejrtrækningsproblemer og mindre skader, skriver Ritzau.

De fleste er reddet i land til den nærmeste ø, Korfu.