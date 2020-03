Flere konfliktramte lande har henvendt sig til valutafond for økonomisk støtte.

Den Internationale Valutafond (IMF) har fået henvendelser fra 12 lande i Mellemøsten og Centralasien om økonomisk støtte i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Konfliktramte lande som Yemen, Sudan og Irak er særligt udsatte, lyder det fra direktør for Mellemøsten og Centralasien hos IMF, Jihad Azour.

IMF har allerede forudset, at coronavirus kommer til at have en markant negativ effekt på den globale økonomi. Det meldte IMF mandag.

Valutafonden forventer, at coronavirus vil forårsage en global recession i 2020 i samme omfang som eller værre end finanskrisen i 2009.

Recession betegner en periode med økonomisk nedgang. Det vil typisk indebære stigende arbejdsløshed.

Det ventes imidlertid, at udviklingen vil vende i 2021, lyder vurderingen.

Ifølge IMF er udviklede økonomier generelt i en bedre position til at håndtere krisen. Den vil ramme mange fremspirende økonomier hårdere.

Den Internationale Valutafond er hovedinstitutionen for et globalt monetært samarbejde.

Blandt dens primære opgaver er at sikre finansiel stabilitet, lette den internationale samhandel, øge beskæftigelse og økonomisk vækst samt bekæmpe fattigdom.

Pandemien har allerede gjort stor skade på alle internationale markeder. Derfor er der generelt bekymring for en alvorlig recession som den under finanskrisen.

Den Europæiske Centralbank (ECB) lancerede i sidste uge en hjælpepakke på 750 milliarder euro for at hjælpe den europæiske økonomi under coronakrisen.

/ritzau/Reuters