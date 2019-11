Fire gymnasieelever er blandt de omkomne ved den mest alvorlige trafikulykke, Slovakiet har oplevet i årevis.

12 mennesker er omkommet i en ulykke i Slovakiet onsdag, hvor en lastbil lastet med grus er kollideret med en bus fyldt med passagerer.

Det er den dødeligste trafikulykke i omkring ti år, oplyser slovakisk politi.

17 andre er kvæstet ved ulykken.

Billeder fra stedet viser bussen være kørt fast i en grøft, mens lastbilen er væltet om på siden.

Årsagen til ulykken er endnu ikke fastlagt. Men ulykken skete på en regnvåd, tosporet vej nær byen Nitra. Den ligger omkring 90 kilometer fra hovedstaden Bratislava.

Tilsyneladende var lastbilen overfyldt og begyndte at slingre. Derved ramte den siden af bussen, oplyser indenrigsminister Denisa Sakova, der onsdag var på vej til ulykkesstedet.

Da bussen blev ramt af lastbilen, kørte den i en grøft og væltede. Flere mennesker blev fastklemt under bussen, forklarer ministeren.

Blandt de omkomne er fire gymnasieelever.

Slovakiets premierminister, Peter Pellegrini, siger i en meddelelse, at han vil forkorte sit besøg i Cypern og vende hjem for at besøge ulykkesstedet og de kvæstede, der er indlagt på hospitaler i nærheden.

/ritzau/Reuters