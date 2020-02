Situationen er stadig meget anspændt mellem syriske og tyrkiske styrker efter kampe i Idlib.

Et syrisk luftangreb mod byen Idlib i Syrien har tirsdag dræbt mindst 12 civile. Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, som siger, at halvdelen af de dræbte var under 18 år.

Observatoriet, der er kritisk over for præsident Bashar al-Assads styre, får sine oplysninger fra kilder og aktivister i Syrien.

Der kom samtidig meldinger om, at en helikopter fra det syriske militær er styrtet ned sydøst for Idlib efter at være blevet ramt af tyrkisk antiluftskyts.

De tyrkiske myndigheder støtter nogle af de oprørsgrupper i Idlib, der kæmper mod den syriske regering. Tyrkerne har oprettet en række observationsposter i provinsen.

De tyrkiske myndigheder har ikke påtaget sig skylden for at have nedskudt helikopteren. Men den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, har tirsdag svoret, at Syrien vil komme til at betale en høj pris for ethvert angreb på tyrkiske soldater.

- Desto mere de angriber, desto højere pris kommer de til at betale, siger den tyrkiske leder.

Udtalelsen falder, dagen efter at fem tyrkiske soldater blev dræbt ved et syrisk angreb på en tyrkisk observationspost i Idlib-provinsen.

Tyrkiet beskød efter det syriske angreb mandag de syriske stillinger med artilleri og sagde, at man havde "neutraliseret" 101 syriske soldater.

I Rusland siger præsident Vladimir Putin, at han vil drøfte udviklingen i Syrien med Erdogan.

Erdogan har efter aftale med Rusland oprettet 12 observationsposter i Idlib for at følge den syriske hærs fremmarch.

Rusland er den vigtigste allierede for det syriske regime under præsident Bashar al-Assad.

Det syriske regime indledte i december en russisk-støttet offensiv. Den har fordrevet op mod 700.000 mennesker i det nordvestlige Syrien.

/ritzau/Reuters