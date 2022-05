12-årige Thomas Handley var så stolt og overvældet, at han gik fra klasse til klasse på sin skole.

Og viste brevet til alle. Men det var nu heller ikke et hvilket som helst brev.

Som så mange andre børn rundt om i verden havde britiske Thomas Handley fra Durham lidt syd for Newcastle hørt om krigen i Ukraine.

Så da elever, lærere og forældre på Durham Trinity School, hvor Thomas er elev, besluttede at donere forsyninger og anden nødhjælp til de hårdtprøvede ukrainere, fik Thomas en idé.

Han skrev et håndskrevet brev til Volodymyr Zelenskyj for at vise sin støtte til den ukrainske præsident – og tilføjede, at han var glad for at kunne hjælpe landet i nødens stund. Thomas tegnede også det ukrainske flag i sit brev, som du kan se længere nede i denne artikel.

Ingen på skolen havde i deres vildeste fantasi forestillet sig, hvad der skete en måned senere.

Her fik Thomas et brev – som var skrevet af... Volodymyr Zelenskyj. Det skriver det britiske undervisningsministerium på Twitter.

Det viste sig, at personalet på flygtningecentret i Polen, som nødhjælpen fra den britiske skole var blevet sendt til, havde fundet brevet – og lovede at sende det videre. Som sagt så gjort, og Zelenskyj fandt i et ellers stramt program tid til at svare Thomas Handley:

Thomas Handley, who’s at Durham Trinity School, included a handwritten letter among the supplies donated by pupils, staff and parents.



He had learnt about the war and wanted to write a letter of support “to the best president” and that he was “happy to be helping Ukraine”. pic.twitter.com/tg9okZh8At — Department for Education (@educationgovuk) May 5, 2022

»Det, du siger i dit brev, og det, Storbritannien gør for at støtte, får mig og mange andre til at smile,« skriver den ukrainske præsident blandt andet i brevet, som du kan læse i sin helhed i boksen i bunden af artiklen.

Den 12-årige britiske knægt kunne ikke tro sine egne øjne, da han så Zelenskyjs brev.

»Han vil ikke give slip på brevet endnu. Han blev fuldstændig blæst bagover af det,« siger Thomas' lærer Robin Haddon til ITV ifølge det britiske undervisningsministerium.

»Hans første reaktion var at vise det til alle i skolen. Han gik fra klasse til klasse. Det er bare så utroligt. Vi er så utrolig stolte,« tilføjer læreren.

12-årig Thomas Handley med det brev, Volodymyr Zelenskyj, skrev til ham efter at Thomas havde sendt den ukrainske præsident et håndskrevet brev. Foto: Det britiske undervisningsministerium

Hjemme hos Thomas har forældrene planer for, hvad der skal ske med brevet – når de ellers får overtalt deres søn til at give slip på det.

»Thomas kom hjem fra skole og viftede med det (brevet, red.) i sin hånd. Jeg ved ikke, om vi vil være i stand til at få det taget ud af hans hænder, men vi vil sætte det i en ramme og give det en æresplads i vores hjem,« siger Thomas' mor, Kimberley, ifølge det britiske undervisningsministerium til BBC Newcastle.