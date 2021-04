Joshua Haileyesus' far er knust – og advarer nu andre.

»Det er ikke bare for sjov. Det svarer til, at nogen holder en pistol. Så farligt er det,« siger han.

Hans 12-årige søn er i øjeblikket indlagt på et hospital i den amerikanske by Aurora. Han er erklæret hjernedød. Ifølge flere medier som Denver Channel og Fox News er det endt sådan, fordi Joshua Haileyesus angiveligt forsøgte sig med en såkaldt Tiktok-challenge, der udfordrer folk til at kvæle sig selv til man mister bevidstheden.

Den har floreret i nogle år under flere navne som 'Blackout Challenge', 'Passout Challenge', 'The Game of Choking', 'Speed Dreaming' og 'The Fainting Game'. Senest er den igen dukket op på Tiktok.

De har givet os de dårlige nyheder: Han klarer den ikke, han overlever ikke. Haileyesus Zeryihun, Joshuas far

Det var Joshua Haileyesus' tvillingebror, der fandt ham liggende bevidstløs på badeværelset, mens de 22. marts var alene hjemme. Den 12-årige dreng havde viklet et snørrebånd om sin hals.

Lægerne har fortalt familien, at der ikke er noget, de kan stille op.

»De har givet os de dårlige nyheder: Han klarer den ikke, han overlever ikke. Jeg har på mine knæ bedt dem om at give os mere tid og ikke give op. Hvis jeg bare giver op, føles det som bare at vende ryggen til min søn,« siger faren Haileyesus Zeryihun:

»Det knuser mit hjerte at se ham ligge dér i hospitalssengen.«

Han fortæller, at 12-årige Joshua i dagene op til den fatale ulykke pralede af, at han kunne holde vejret i over et minut.

Nu advarer faren mod faldgruberne på sociale medier, som børn kan blive lokket til at kaste sig uvidende ud i.

»Det er noget, børn skal have læring og rådgivning om. Det er meget, meget alvorligt,« siger Haileyesus Zeryihun.

Venner og familie har oprettet en indsamling til familien på GoFundme, hvor der indtil videre er samlet mere end 1,2 millioner kroner ind. Også her lyder en advarsel.

'Vi er også bekymrede for andre familier, der måske ikke kender til 'Blackout Challenge' og lignende udfordringer. Vi er ikke kun desperate efter at få Joshua hjem, men også efter at sikre, at der ikke sker det samme for andre,' står der.