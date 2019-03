To brødre er blevet anholdt i Indien for at have voldtaget og derefter hugget hovedet af deres 12-årige søster med et segl, siger politiet.

Søsterens 40-årige onkel er også under lås og slå, men ordensmagten stadig leder efter den ældste bror.

Kroppen af den unge pige blev fundet den 14. marts i Madhya Pradesh, efter at hun var meldt savnet af sin far, som ventede forgæves på, at hun kom hjem fra skole.

Politiet er nærmest i chok over forbrydelsen, der har vakt stor furore og fået advokaterne, der skulle repræsentere de anklagede i sagen, til at nægte at forsvare dem.

Indbyggerne i en by, hvor to voldtægtsofre blev fundet hængt i et træ. (Arkivfoto) Foto: AFP / Chandan Khanna Vis mere Indbyggerne i en by, hvor to voldtægtsofre blev fundet hængt i et træ. (Arkivfoto) Foto: AFP / Chandan Khanna

Ifølge en rapport fra FN om børns rettigheder fra 2014 er hvert tredje voldtægtsoffer i Indien mindreårigt, og næsten halvdelen af dem, der begår voldtægten, er kendt af deres ofre.

De skyldige havde først prøvet at skyde skylden på en nabofamilie, de havde et udestående med.

Men politiet fandt adskillige uoverensstemmelser i deres forklaringer, og de opdagede, at den ældste bror var forsvundet. Det skriver Daily Mail.

»Alle mændene var involveret i voldtægten af pigen.

Voldtægt vækker vrede i Indien. (Arkivfoto) Foto: AFP / RAVE ENDRAN Vis mere Voldtægt vækker vrede i Indien. (Arkivfoto) Foto: AFP / RAVE ENDRAN

Da hun truede med at fortælle det til politiet, strangulerede de hende, huggede hovedet af hende og skjulte kroppen,« fortæller Amt Sanghi fra politiet til nyhedsbureauet AFP.

Sanghi oplyser, at politiet fandt tøj med blodpletter på og mordvåbenet, et segl.

»Jeg har ikke set en sådan forbrydelse i hele mit liv. Selv advokaterne siger, at de ikke vil repræsentere de anklagede i denne sag.«