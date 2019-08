En 12-årig pige er druknet i en swimmingpool under en ferie til Tyrkiet, hvor hun blev holdt under vandet i næsten et kvarter.

Seks gæster og russiske Alisa Adamova's egen far forsøgte desperat at hive hende fri fra swimmingpoolen under en sommerferie.

Men det var nærmest umuligt, for hendes arm var suget fast i en pumpe i swimmingpoolen, der renser vandet, skriver Daily Mail.

Alisa Adamovas mor beskriver, at hendes mand forsøgte at dykke ned for at få datteren fri.

»Hendes far dykkede og så vores barn var fastklemt under vandet. Han prøvede at trække hende ud, men hendes hånd var meget stærkt suget ind i pumpen,« siger hun til mediet Fontanka ifølge Daily Mail.

Da turister og hendes far endelig får hende revet fri og får hende oven vande, hænger der stadig en del af pumpen på hendes arm.

Gæsterne på hotellet Sunhill Hotel i Tyrkiet, hvor familien var på ferie og hvor den tragiske ulykke skete, beskylder nu personalet for ikke at reagere hurtigt nok og slukke for pumpen med det samme.

Den polske turist Tomasz Grushalski fortæller, at personalet ikke var til nogen hjælp.

»Den her ferie vil for evigt være i vores minder på grund af en tragisk ulykke forsaget af inkompetent hotelledelse. Min 8-årige datter, der så det her ske, kan stadig ikke overkomme det.«

Vidner forsøgte at redde den 12-årige pige ved at give hende livreddende førstehjælp, og russiske læger fløj efter sigende til Tyrkiet for at forsøge at hjælpe den russiske familie på hospitalet i Tyrkiet.

Hun døde dog 11 dage efter ulykken.

Politiet undersøger nu ulykken, og tre medlemmer af personalet på hotellet er blevet frabedt at forlade landet, mens efterforskningen står på.