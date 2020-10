Mary Katherine Horton ringede til alarmcentralen, da hendes 12-årige datter mistede bevidstheden 26. august.

Kaitlyn Yozviak døde senere på hospitalet – og nu viser det sig at lusebid sandsynligvis var årsagen.

Tusindvis af lusebid, vel at mærke.

Den 12-årige pige var så hårdt angrebet af lus, at efterforskerne fra politiet i den amerikanske delstat Georgia aldrig havde set noget lignende. Det skriver flere amerikanske lokalmedier og New York Post.

Ifølge eksperter må Kaitlyn Yozviak have levet i konstante smerter som følge af den endeløse række af lusebid.

Alligevel gjorde forældrene ikke noget for at bekæmpe datterens plageånder.

Derfor er 37-årige Mary Katherine Horton og pigens far, 38-årige Joey Yozviak, blevet anholdt og anklaget for drab og grov børnemishandling. Dommeren ved retten i Wilkinson County slog mandag fast, at der var beviser nok i sagen mod den afdøde piges forældre.

Det skyldes, at de mange lus i Kaitlyns hår ifølge efterforskerne var den direkte årsag til hendes død.

Mary Katherine Horton. Foto: Politifoto Vis mere Mary Katherine Horton. Foto: Politifoto

I retten fortalte efterforsker Ryan Hilton, at Kaitlyn Yozviak havde fået så mange lusebid, at det førte til jernmangel i pigens blod.

Det kan i ekstreme tilfælde give en person hjertestop, idet jern er nødvendigt, for at kroppen skal kunne producere proteinet hæmoglobin, som bærer ilten i blodet.

Det er netop, hvad efterforskerne mener blev 12-årige Kaitlyn Yozviaks skæbne.

Sygehuset opgav hjertestop som følge af akut iltmangel i blodet, som den sandsynlige dødsårsag, men den endelige obduktionsrapport er endnu ikke udført.

Joey Yozviak. Foto: Politifoto Vis mere Joey Yozviak. Foto: Politifoto

Mary Katherine Horton blev anholdt dagen efter datterens død, og her indrømmede hun, at Kaitlyn ikke havde været i bad i over en uge op til sin død.

Da myndighederne ankom til parrets hjem i byen Ivey, som ligger sydøst for Atlanta, blev der fundet skadedyr over alt på den madras, pigen havde sovet på.

Fire dage efter Kaitlyns død blev også faren Joey Yozviak anholdt.