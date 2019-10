Efter en sjov og hyggelig dag i byen inviterede en 12-årig dreng sin jævnaldrende kæreste på en middag på den lokale pizzabar.

Først da de sad med menukortene, opdagede han problemet.

Det unge kærestepar havde brugt lidt for mange penge i løbet af dagen - så der var ikke nok til at betale for maden på Pizza Express i den skotske by Edinburgh, hvor de havde fundet sig til rette for at afslutte daten.

Så var gode råd dyre - troede både kæresteparret og drengens mor.

'Min søn var bekymret og skrev til mig, hvad de skulle gøre,' skriver moderen, Zoe Hayes, i et Facebook-opslag der er gået viralt.

På grund af det, der så skete.

Efter at have fået sin søns sms ringede Zoe Hayes straks til ham og bad om at tale med en tjener for at høre, om hun kunne betale over telefonen med sit kreditkort, skriver det lokale medie Edinburgh Live.

Den bekymrede mor fik restaurantchefen i øret - og pludselig udviklede samtalen sig noget anderledes, end hun havde forventet.

Restaurantchefen beroligede Zoe Hayes og fortalte, at sønnen næsten havde penge nok til at betale for sin og kærestens mad. Resten af regningen ville Pizza Express dække.

»Det synes jeg, var en flot gestus, men jeg forventede stadig et opkald senere, hvor de bad mig betale differencen,« skriver hun.

Restaurantchefen ringede da også tilbage. Og gav Zoe Hayes en ny overraskelse.

Beskeden til hende var, at der var styr på det - og at sønnen og hans kæreste blot skulle nyde deres middag på restauranten.

'Så jeg regnede med, at han (restaurantchefen, red.) havde set, hvad de havde bestilt, og besluttet, at det ikke ville koste restauranten særlig meget at dække resten af regningen,' skriver hun.

Derfor ventede der hende en tredje overraskelse, da sønnen kom hjem efter sin date med kæresten.

'Da min søn kom hjem blev jeg overrasket over at opdage, at restaurantchefen havde betalt hele regningen og bedt min søn om at beholde de penge, han havde,' slutter Zoe Hayes.

Regningen lød på 35 pund, hvilket svarer til 293 kroner.