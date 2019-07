I 34 år har Jonelle Matthews familie ingen anelse haft om, hvad der skete med den dengang 12-årige pige, som en kold vinternat i december 1984 forsvandt fra den ene dag til den anden. Nu er hun fundet død.

Den lille pige, der ikke engang var blevet teenager, var netop blevet færdig med at synge julesange på sin skole, da en ven af familien satte hende af ved hendes hjem i Colorado i USA.

Hendes far var ikke hjemme, da han var til Jonelle Matthews 16-årige storesøsters basketballkamp, mens hendes mor var på vej til Californien for at besøge en syg forælder.

Da Jonelle Matthews far kom hjem fra basketball kampen, kunne han se, at TV'et stod tændt, mens hans 12-årige datters sko stod ved radiatoren.

Jonelle var dog ikke til at finde.

Hendes far ringede derfor til politet, som begyndte at lede efter pigen, mens USA's daværende præsident Ronald Reagan personligt appellerede til, at folk hjalp med at finde frem til forsvundne Jonelle.

Men der skulle altså gå hele 34 år, før Jonelle blev fundet. Det skriver Washington Post.

Det skete tirsdag, da der skulle graves rør i området. Her stødte arbejdsfolk på nogle knogler, som sidenhen er blevet identificeret som værende Jonelle Matthews, der i dag ville have været 47 år gammel.

Jonelle Matthews har været en af USA's mest omtalte forsvindings-sager. Med fundet af hendes lig håber politiet, at de endelig kan løse mysteriet.

»Hvis der er tøj eller andre genstande, kan det have DNA på sig, og så er der en mulighed for, at de kan finde frem til gerningsmanden,« siger kriminalforsker Melissa Connor ifølge det amerikanske medie.

Jonelles søster fortæller, at familien er lettet over, at Jonelle Matthews er blevet fundet.

»Jeg er taknemmelig for, at det bliver afsluttet efter 34 år. Det har åbnet nye spørgsmål om, hvad der skete dengang, men vi har modtaget så meget kærlighed og støtte,« siger hun til AP.

Forældrene til den forsvundne pige er stadig i live og lever en pensionisttilværelse i Costa Rica, fortæller søsteren.

Selvom Jonelle Matthews først er blevet fundet nu, blev hun erklæret død tilbage i 1994, hvor familien holdt en mindehøjtidelse i hendes ære.

»Vi har levet i 10 uden en årsag, 10 år uden et motiv og 10 år uden svar,« sagde Jonelles ulykkelige mor, Gloria, til en journalist under mindehøjtideligheden.

»I al den tid, tror du så ikke, at personen, der tog hende, har fortalt noget til nogle? En eller anden burde i det mindste give os beviser på, at hun er død eller fortælle os, hvor hendes lig er, så vi kan begrave hende,« udtalte hun dengang.