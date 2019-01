En pige på blot 12 år i den vestaustralske by Perth har tidligere i januar født en baby, som hendes 14-årige stedbror er far til.

Det er kommet som en chokerende nyhed, at faderen til det i øvrigt sunde barn, faktisk delte husstand med pigen, da hun blev gravid som 11-årig.

Moderen vidste ikke, at hun var gravid, før hun fik veer i familiens hjem i Perth, og hun blev straks overført til et hospital, hvor hun fødte barnet.

En talsmand for det offentlige udtaler, at de arbejder sammen med politiet og sundhedssektoren for at sikre velfærden for alle tre børn.

»Vi udtaler os ikke om situationer som denne, fordi vi beskytter privatlivet for dem, der er involveret,« siger talsmanden til The West Australian.

Tidligere har de kun villet afsløre, at faderen var kendt af den unge mor.

Chris Dawson, politikommissær i Vestaustralien, siger, at deres indsats primært handler om velfærd.

»Det er temmeligt delikat og en følsom situation, men vi er i første omgang opmærksom på, at de rigtige støtteforanstaltninger er på plads,« sagde han.

Begge forældre kunne blive sigtet for at få barnet, fordi loven siger, at det er forbudt for børn under 16 år at dyrke sex.

Men politiet har lov til ikke at retsforfølge sagen.

Ifølge Western Australias (WA) sundhedsvæsen var der i 2017 tre piger i staten, der var 13 år eller yngre, som fik et barn. Det er det samme antal som året før.

Et dusin 12-årige har født i WA siden 1980. Siden dengang er raten for gravide teenagere faldet fra 1,2 procent til 0,3.