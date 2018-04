En australsk skoleelev på 12 år stjal sin mors kreditkort og snød sin bedstemor til at udlevere sit pas for derefter at flyve til ferieøen Bali og leve i luksus.

Ofte har man hørt om en uopdragen unge, der har stjålet en tier fra sin mors pung til en omgang slik eller har købt fordele i en app med sine forældres kreditkort.

Men en australsk dreng tog skridtet videre, måske faktisk endda ti skridt videre, da han brugte sin mors kreditkort til at booke et fly til Bali, hvor han levede i luksus i fire dage på et firstjernet hotel.

Det skriver Mirror.

Drengen, som ikke er navngivet, havde været oppe at skændes med sine forældre, og derfor tog han sagen i egen hånd for at få fred.

Drengen bookede fly og hotel i skolen via en computer. Herefter snød han sin bedstemor til at udlevere sit pas.

Da pas og bookning var i orden tog drengen toget ud til lufthavnen, hvor hans soloeventyr startede. Han checkede ind via selvbetjeningen og steg på et fly fra Sydney til Perth, hvor han mellemlandede og fløj videre til Denpasar på Bali, der i fugleflugtslinje ligger godt 4.600 kilometer fra den australske storby Sydney.

Efterfølgende har drengen fortalt, at han er chokeret over, at ingen i den store lufthavn i Perth spurgte ham, hvorfor han var alene.

Kort efter meldte drengens forældre ham savnet, fordi han ikke dukkede op i skolen.

Emma, drengens mor, har fortalt, at hun er »chokeret«, og at hun »væmmes«.

»Der er ingen ord, der kan beskrive, hvad vi følte, da vi fandt ud af, at han havde forladt landet,« sagde Emma, der mener, at hendes søn ikke forstår ordet 'nej'.

Drengen fortryder ikke sin rejse. Tværtimod. Han synes, at det var en fed ting at være på eventyr, fordi det var lige, hvad han ville.

Da forældrene fandt ud af, at drengen var taget til Bali, blev han fløjet tilbage til Sydney igen.