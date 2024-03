En 12-årig dreng er i England sigtet for drabsforsøg.

Det sker efter en 15-årig pige fredag blev stukket ned.

Hændelsen fandt sted i et villakvarter i byen Sittingbourne kort før klokken 16 lokal tid, skriver BBC.

Den 15-årige pige havde skader »i overensstemmelse med et knivstik«, lyder det videre.

Drengen er også sigtet for at være i besiddelse af et våben. Han skal for retten mandag.

Pigen blev efter hændelsen bragt til et hospital i London.

BBC kunne lørdag berette, at hendes tilstand var stabil.

I England kan den kriminelle lavalder under særlige omstændigheder gå helt ned til 10 år.

