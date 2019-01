En kæntret båd ud for Libyen har måske resulteret i, at op mod 117 migranter er omkommet, siger organisation.

Flere end hundrede migranter er muligvis omkommet, efter at en gummibåd kæntrede udenfor Libyens kyst lørdag.

Ifølge Den Internationale Organisation for Migration (IOM) er det ikke muligt at gøre rede for, hvad der er sket med 117 af de migranter, der sejlede fra Libyen for to dage siden.

Det skriver flere nyhedsbureauer herunder AP og Reuters.

Tre personer blev reddet fra fartøjet, da det sank i Middelhavet, lyder det fra organisationen.

- De tre overlevende fortalte os, at de var 120, da de forlod Garabulli i Libyen torsdag aften, siger IOM's talsmand Flavio Di Giacomo.

Han tilføjer, at det angiveligt var personer fra Vestafrika, der sad i båden, da den kæntrede. Blandt andet var ti kvinder, hvoraf den ene var gravid, og to børn på båden. Den ene var kun to måneder gammel, skriver Reuters.

/ritzau/