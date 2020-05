11 børnebørn og 13 tipoldebørn.

Så mange 'børn' kan glæde sig over, at deres bedste-/oldemor har formået at overleve coronavirus.

Maria Branyas fra Spanien er intet mindre end 113 år gammel og er blevet den hidtil ældste rapporterede person i verden, som har overlevet den dødelige virus. Det skriver Daily Mail.

Maria Branyas er født i San Fransisco, USA 4. marts 1907.

Maria Branyas er efter sigende den hidtil ældste til at overleve coronavirus.

Hun bor den dag i dag på et plejehjem i Spanien og kan - udover coronavirussen - fortælle historier om, hvordan hun også overlevede den spanske syge, som tilbage i 1918-1919 dræbte omkring 50 millioner mennesker verden over.

Maria Branyas blev diagnosticeret med covid-19 i april.

Det er researchgruppen 'Gerontology Research Group', som har fastslået, at hun er den hidtil ældste person til at have overlevet virussen.

Flere personer over alderen 100 år har overlevet den, men Maria Branyas menes at være den eneste over 110 år.

På det plejecenter, som Maria Branyas bor på i det østlige Spanien, har hele 17 mennesker mistet livet som følge af coronavirus.

Maria Branyas siger selv til lokale medier, at hendes helbred er 'fint', og at hun ikke har flere smerter end andre.

Hendes datter, Rosa Moret, fortæller, at hendes mor led af urininfektion, da hun var syg, men at virussen i sig selv var uden synderlige symptomer.

I løbet af Maria Branyas' 113 år lange liv har hun blandt andet oplevet 1. verdenskrig, 2. verdenskrig samt den spanske borgerkrig.

Maria Branyas til sin 113 års fødselsdag. Vis mere Maria Branyas til sin 113 års fødselsdag.

Hun har boet på plejehjemmet Santa Maria del Tura i to årtier og fortæller, at 'hemmeligheden' bag et langt liv er et 'godt helbred', som hun blandt andet har fået ved ikke at ryge.

Hun påpeger dog, at hun trods sundhedsmyndigheders anbefalinger aldrig rigtig har dyrket motion i sit lange liv, men kun har gået ture.

Ud af hendes 11 børnebørn er den ældste 70 år gammel.

Maria Branyas' familie siger, at de glæder sig til at måtte besøge hende igen.