Bob Weighton fra Storbritannien bliver torsdag 112 år og fire dage, hvilket er ældst af alle mænd i verden.

Britiske Bob Weighton er officielt verdens ældste mand med sine 112 år.

Det bekræftede Guinness World Records tirsdag.

Torsdag bliver Bob Weighton 112 år og fire dage, hvilket er det ældste af alle nulevende mænd i verden.

Rekorden tilhørte tidligere japanske Chitetsu Watanabe, der døde 23. februar i en alder af 112 år og 355 dage.

Grundet de strikse regler om distancering i Storbritannien kunne Bob Weighton ikke få overrakt certifikatet på sin 112-års fødselsdag. Det blev i stedet fremvist på behørig afstand, mens han stod på sin balkon i det plejehjem, han bor på.

Det er kendt, at kvinder generelt lever længere end mænd. Verdens ældste kvinde, japanske Kane Tanaka, kunne fejre sin 117-års fødselsdag i januar.

Rekorden som den ældste mand nogensinde tilhører japanske Jiroemon Kimura, der døde i juni 2013 i en alder af 116 år og 54 dage.

Bob Weighton blev født 29. marts 1908 i Kingston-Upon-Hill i Yorkshire.

Han uddannede sig til at blive marineingeniør og flyttede til Taiwan for at være lærer på en missionærskole.

I 1937 blev han gift med Agnes, som han fik tre børn med. I alt har Bob Weighton 10 børnebørn og 25 oldebørn.

/ritzau/