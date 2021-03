I centrum af den østrigske hovedstad, Wien, har graverjournalisten Sebastian Reinfeldt brugt det seneste år på at finde ud af, hvad der præcist skete i Ischgl sidste år.

11.000 smittetilfælde på verdensplan kan ifølge ham spores tilbage til den østrigske skisportsby – men spørgsmålet er, hvordan det kunne gå så vidt.

Det har Sebastian Reinfeldts undersøgelse fundet et svar på, skriver norske Dagbladet Børsen. Men det var ikke dét svar, han havde forventet.

»Jeg forventede fejl, men måske mere fejl, som kunne undskyldes og forklares, for det var en stressende og ny situation, vi alle pludselig blev konfronteret med. Men dét, jeg fandt, og som fortsat gør mig oprørt, er, at de ansvarlige i Ischgl, Innsbruck, Tyrol og Wien vidste sandheden. De kendte til smittespredningen, men de fortalte det ikke,« siger han og fortsætter:

13. marts lukkede myndighederne byen helt ned. De mange barer var blevet lukket 10. marts. Foto: Scanpix Foto: JAKOB GRUBER Vis mere 13. marts lukkede myndighederne byen helt ned. De mange barer var blevet lukket 10. marts. Foto: Scanpix Foto: JAKOB GRUBER

»Historien om Ischgl er en historie om at skjule, hvad der skete i landsbyen,« siger Sebastian Reinfeldt, der mener, at myndighederne løgne har kostet menneskeliv.

Hans undersøgelse skal danne grobund for det massesøgsmål, som det østrigske forbrugerorganisation VSV har anlagt mod myndighederne på vegne af flere tusinde – heriblandt danskere – der blev smittet under forrige års skiferier. Sebastian Reinfeldt mener at have fundet dokumentation for, at myndighederne blev advaret om smittede skiturister, allerede seks dage før de lukkede ned for barerne i byen.

Guvernøren i Tyrol, Günther Platter, afviser over for Dagbladet Børsen, at de bevidst har undladt at handle i tide. Han fortæller, at han er ked af, at virussen er kommet til byen og smittede så mange, men at en enkelt landsby ikke kan holdes ansvarlig for en verdensomspændende epidemi.

Undersøgelser har vist, at virussen allerede kan have cirkuleret i Ischgl tidligt i februar. Derfor mener Sebastian Reinfeldt, at Ischgl var det perfekte sted for en supersprederevent.