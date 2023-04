Lyt til artiklen

En omfattende voldtægtssag ryster i disse dage Norge.

Ifølge Dagbladet har politiet i Trondheim gennem et år efterforsket en mand, der er blevet anmeldt for at have voldtaget ni kvinder.

Til Dagbladet siger Line Novstand Klungreseth, der er politiadvokat og anklager ved politiet i Trondheim:

»Vi er færdige med et års krævende undersøgelse. Der har været meget omfattende beslaglæggelser, herunder 47 dages videomateriale. Det har været en meget krævende sag, både fordi der er meget materiale, men også på grund af materialets indhold.«

Sagen er endnu ikke sendt til statsadvokaten.

Sidste forår blev politiet kaldt ud til noget larm i forbindelse med en privat fest. Det udviklede sig så til beslaglæggelse af våben og stoffer.

Og det blev så også starten på efterforskningen af en forretningsmand, der er i fyrrerne.

Kort efter anholdelsen blev han sigtet for to tilfælde af voldtægt, men siden er sagen så vokset.

Blandt ofrene er flere kvinder i tyverne.

Sagen omfattede på et tidspunkt hele 13 forhold, men flere er nu blevet frafaldet.

»En sag er frafaldet, fordi den er forældet, mens en anden er henlagt, fordi politiet ikke mener, at det ofret har været udsat, er strafbart,« siger politiadvokaten, der ikke vil sætte tal på, hvor mange forhold, der er tilbage i sagen.

Klungreseth fortæller, at der har været et forhold mellem manden og samtlige kvinder.

Den tiltalte blev løsladt fra varetægtsfængsel den 30, september sidste år. Det fik flere af kvinderne, der har anmeldt ham, til at kræve et tilhold mod manden. Og det har flere af dem fået.

Til Dagbladet siger Kolbjørn Lium, der er advokat for manden.

»Jeg har fået oplyst, at flere forhold i sagen er blevet frafaldet, og det er helt i tråd med min klients forklaring. Han nægter sig skyldig i alle anklager om seksuelt misbrug, og det har han gjort siden anholdelsen,« siger han.

Statsadvokatens afgørelse om en eventuel tiltale forventes at være klar i slutningen af maj.