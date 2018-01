11 saudiske prinser er sat i fængsel, efter at de protesterede imod, at kongelige skal betale for el og vand.

11 saudiske prinser er anholdt, efter at de i vrede holdt en sit-in på et kongeligt palads i hovedstaden Riyadh.

Det rapporterer flere saudiske medier lørdag.

De protesterede over, at medlemmer af den kongelige familie var blevet tvunget til at betale for deres eget forbrug af el og vand.

Det oplyser anklagemyndigheden ifølge de samme medier.

Prinserne, der ikke er identificeret, er sigtet for at forstyrre den offentlige orden og er anbragt i fængslet al-Hayer.

- De blev informeret om det fejlagtige i deres krav, men de nægtede at forlade (paladset red.) Qasr al-Hokm, citerer mediet Sabq.org en unavngiven kilde for at oplyse.

Videre hedder det, at de soldater, som foretog anholdelserne, kommer fra kronprins Mohammed bin Salmans egen styrke på cirka 5000 mand.

Den saudiske regering informationstjeneste oplyser, at den er ved at tjekke de saudiske mediers rapporterer.

Det olierige Saudi-Arabien har gennemført en række reformer, der fjerner offentlige støtte til bestemte grupper, herunder den kongelige familie. Der er også indført moms.

Det skal være med til at opveje for det store fald i indtægterne, der har været de sidste par år, hvor olieprisen er faldet drastisk

Saudi-Arabien er verdens største olieeksportør, og de faldne priser har skabt et stort hul i den saudiske statskasse.

Det er den saudiske kronprins, der har ført an i reformpolitikken.

/ritzau/Reuters