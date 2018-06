En eksplosion i en kinesisk mine har kostet 11 livet. Desuden er 25 minearbejdere angiveligt fanget i minen.

Beijing. 11 personer er tirsdag blevet dræbt under en eksplosion i en jernmine i det nordøstlige Kina. Eksplosionen har derudover angiveligt fanget 25 minearbejdere inde i minen.

Det oplyser det kinesiske statsmedie CCTV.

Ni personer er kommet til skade under eksplosionen, men er ude af minen. De er blevet kørt til hospitalet. Imens er redningsarbejdere fra den nærliggende by Benxi taget til minen i håbet om at redde de 25 minearbejdere inde i minen.

Det er ikke oplyst, hvad årsagen til eksplosionen var. Det er også uklart, hvilke muligheder myndighederne har for at befri de fangede minearbejdere.

Minen ligger i Liaoning-provinsen, der ligger nord for Nordkorea. Et statskontrolleret konglomerat, som på engelsk hedder China National Coal Group, står for minens drift.

China National Coal Group driver, som navnet antyder, også minedrift efter andet end jern.

Dødelige mineulykke er ikke en sjældenhed i Kina. En gaslækage dræbte mindst 18 minearbejdere i en kulmine i den centralt placerede provins Hunan i maj sidste år.

17 andre kulminearbejdere blev dræbt, da en mineelevator styrtede ned i en skakt i den nordøstlige Heilongjiang-provins i marts sidste år.

I december 2016 blev mindst 59 minearbejdere dræbt i to eksplosioner i kulminer- den ene dybt inde i Kina og den anden i Heilongjiang-provinsen.

Også i det sydvestlige Kina har der været mineulykker. 33 minearbejdere mistede livet i oktober 2016, og i september samme år var det 18, der mistede livet i den nordvestlige Ningxia-region.

/ritzau/AFP