En lidt for munter bemærkning på et uheldigt tidspunkt har bragt den amerikanske præsident i modvind på Twitter.

»Jeg havde nær aflyst, fordi jeg har en dårlig hår-dag,« lød det muntert fra præsident Trump få timer efter, at 11 uskyldige mennesker var blevet mejet ned af en gal mand i en synagoge i Pittsburgh.

Kort tid efter lørdagens massakre i delstaten Pennsylvania tog Donald Trump til møde i Indianapolis, hvor han talte til en organisation af unge landmænd.

Vejret var virkelig dårligt, da præsidenten ankom i lufthavnen, og han holdt et interimistisk pressemøde med de fremmødte journalister under den ene vinge af Air Force One.

Journalisterne ville høre præsidentens holdning til skyderiet.

Senere, fra talerstolen i Indianapolis, beklagede Donald Trump, at han blev nødt til at holde pressemødet i regn og rusk.

Regnen var hård kost for hans velkendte orangeblonde hår.

Da en deltager bemærkede, at hans frisure så anderledes ud, forklarede han, at han nær havde aflyst besøget, fordi han havde 'en dårlig hår-dag.'

Præsident Trump talte ved årsmødet i landbrugsorganisationen 'Future Farmers of America' lørdag.

Til stor morskab for forsamlingen.

Men på de sociale medier var stemningen en anden.

Her fandt mange bemærkningen upassende, fordi 11 uskyldige mennesker netop var blevet brutalt myrdet og endnu flere alvorligt kvæstet.

Flere mener også, det var dårlig timing, at Trump få timer efter tragedien skrev på Twitter, at han så en baseball-kamp.

Unspeakably vile and callous. Trump says he considered canceling his political rally not because 11 people were murdered in an anti-Semitic act of terrorism, but because he had a bad hair day due to answering questions about the murders of Jews in the rain pic.twitter.com/diM9mxB58D — Brian Klaas (@brianklaas) October 27, 2018

I lufthavnen ville en journalist høre, om den lempelige amerikanske våbenlov skulle strammes efter angrebet i sygnagogen.

Men det afslog præsidenten.

Han bebrejdede derimod synagogen, at den ikke havde haft bevæbnede vagter.

»Hvis de havde haft våben indenfor, havde resultatet været et helt andet. Så havde de været i stand til at stoppe ham,« konkluderede han.

Også den bemærkning fik Twitter til at gløde.

Gerningsmanden til lørdagens skyderi var den 46-årige Robert Bowers, og han bliver nu sigtet for 29 forhold.

Udover drab handler det blandt andet om hadforbrydelse.

Han har tidligere givet udtryk for jødehad og andre antisemitiske ytringer på de sociale medier.