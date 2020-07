Kun seks dage efter at det globale smittetal rundede ti millioner, er 11 millioner nu testet positive.

Over 11 millioner mennesker er blevet registreret som smittede med coronavirus på verdensplan.

Det viser en optælling fra Johns Hopkins University natten til lørdag. Af de lidt over 11 millioner er over 5,8 millioner meldt raske.

Det er kun seks dage siden, at smittetallet rundede ti millioner, og 12 dage siden at der var registreret ni millioner smittede.

USA står for flest smittetilfælde med knap 2,8 millioner, mens Brasilien er på andenpladsen over lande med flest smittetilfælde med 1,5 millioner. Herefter følger Rusland, Indien og Peru med knap 667.000, lidt over 625.000 og 295.000 smittetilfælde.

Flere amerikanske delstater har oplevet en genopblussen i antallet af smittetilfælde de seneste uger, efter at flere af staterne er begyndt at åbne samfundet igen efter nedlukningen.

/ritzau/