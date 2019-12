I Irak blev mindst 11 dræbt torsdag ved et selvmordsangreb mod en milits under ledelse af Moqtada al-Sadr.

I Irak blev mindst 11 mænd dræbt torsdag ved et selvmordsangreb mod en milits under ledelse af den shiamuslimske prædikant Moqtada al-Sadr.

Det irakiske militær siger, at to mænd begik to separate selvmordsangreb uden for byen Samarra nord for Bagdad.

Militæret siger, at der ved den første eksplosion blev dræbt syv militsmedlemmer, og at tre andre blev såret.

Ved det andet angreb blev yderligere fire militsfolk dræbt.

Ingen gruppe har taget skylden for angrebet mod Moqtada al-Sadrs milits, som kalder sig Fredsbrigaderne. Militsen blev sat ind i de blodige kampe mod Islamisk Stat, som i 2014 erobrede kontrol over store dele af Irak og Syrien.

Irak erklærede i 2017 Islamisk Stat for nedkæmpet, men bevægelsen udfører fortsat angreb i forskellige dele af landet.

Udviklingen skaber frygt for en yderligere optrapning af omfattende uroligheder og regeringsfjendtlige protester, som har rystet Irak siden oktober. Protestbevægelsen er den største og farligste græsrodsbevægelse i landet i årtier.

Sadr har støttet protesterne, men mange demonstranter har ikke ønsket hans støtte, da de mener, at den optrapper konflikten og fører til mere vold.

Omkring 60 procent af befolkningen i Irak er shiamuslimer, mens sunnimuslimerne er en minoritet i Irak på omkring 15 procent af befolkningen.

Siden oktober er over 450 blevet dræbt og næsten 20.000 er blevet såret, viser en optælling fra det franske nyhedsbureau AFP baseret på tal fra myndighederne og hospitaler.

/ritzau/AFP