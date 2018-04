Lokale kvægbønder mistænkes for at have dræbt 11 løver med gift i et dyrereservat i Uganda.

Kampala. Tre løvinder og deres otte unger er fundet døde i dyreparken Queen Elizabeth National Park i det sydvestlige Uganda.

Lokale myndigheder i parken mener, at det er kvægbønder i området, som har forgiftet rovdyrene.

- Forgiftning af parkens dyr har stået på i nogen tid, siger John Gesa, en talsmand for Ugandas vildtmyndigheder (UWA).

Han tilføjer, at kattedyrene blev fundet døde for nogle dage siden, men det er ikke helt klart, hvornår de døde.

Ifølge UWA er det overvejende lokale kvægbønder og hyrder i parken, som slår rovdyr ihjel, fordi blandt andet løverne tager kvæg.

Tidligere er der fundet andre løver, som er døde af gift, og også forgiftede leoparder og geparder i den nationale park.

- Sager med forgiftning af specielt de store katte er alvorlige, og der bliver flere og flere tilfælde, siger Gesa.

/ritzau/dpa