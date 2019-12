Hjemsendelse sker som en del af Tyrkiets indsats for at hjemsende de fleste af de 1200 udenlandske IS-krigere.

Tyrkiet sender 11 franske IS-krigere tilbage til Frankrig. Det oplyser det tyrkiske udenrigsministerium mandag.

- 11 franske statsborgere er blevet sendt til deres hjemland, hedder det i en erklæring.

Hjemsendelsen sker som en del af Tyrkiets løbende indsats for at hjemsende de fleste af de 1200 udenlandske medlemmer af Islamisk Stat (IS), som er varetægtsfængslet i Tyrkiet.

De franske statsborgere kan forvente at komme for retten, når de er landet i Frankrig. Det er normal procedure i landet.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har tidligere sagt, at IS-krigere ikke længere er Tyrkiets ansvar.

- Om de sidder fast på grænsen, er ikke vores problem, sagde han i midten af november ifølge The Guardian.

Tyrkiets hjemsendelser inkluderede den danske statsborger Ahmed Salem el-Haj, der blev sendt til Danmark 11. november.

Han rejste til Syrien i februar 2013 og optrådte samme år i en Youtube-video, hvor en række danske islamister skød på mål efter billeder af blandt andre forfatteren Lars Hedegaard, den tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen og den konservative politiker Naser Khader.

Yderligere to danske statsborgere står til at blive udsendt.

I sidste uge sagde talsmand for den tyrkiske regering Ismail Catakli, at landet i alt havde sendt 59 udenlandske jihadister tilbage til deres hjemlande.

Mens 26 er blevet sendt til USA og EU, blev 33 personer hjemsendt til andre nationer. Der er også børn inkluderet i hjemsendelserne.

Den tyrkiske regering har gjort det klart, at hjemsendelser også sker, selv om de udenlandske IS-krigere har fået frataget deres statsborgerskab.

- De vil vende tilbage til deres hjemland uanset. Tyrkiet er hverken et udenlandsk fængsel eller et hotel, sagde Ismail Catakli på et pressemøde i sidste uge.

/ritzau/Reuters