De er taget afsted for at hjælpe andre.

Men nu er de døde.

11 FN-udsendte har indtil videre mistet livet under bombardementet af Gaza, der kommer efter Hamas-angrebet i Israel.

Herudover meldes 30 elever dræbt på en skole, som drives af FN.

Bomberne regner nu ned over Gaza efter Hamas-angrebet på Israel. Foto: Abaca/Ritzau Scanpix

FN har været ude at sige, at begge parter skal huske at overholde krigens love, men der er ikke just lydt noget internationalt ramaskrig over drabene.

B.T. har talt med Kenneth Buhl, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Hans speciale er folkeret og krigens love.

»I dette tilfælde er FN-folk at regne som alle andre i den civile befolkning,« siger han.

Blandt de dræbte FN-udsendte er flere lærere og en gynækolog.

FN har mistet 11 udsendte under israelernes bombardementer i Gaza. Foto: Christina Assi/AFP/Ritzau Scanpix

»Spørgsmålet er jo, om Israel har gjort alt for at tage hensyn til, at de ikke kommer til at ramme civile, når de bomber. Men omvendt har Hamas også et stort ansvar for, at folk kan blive evakueret væk fra området,« siger militæranalytikeren.

Men ville vi ikke reagere anderledes, hvis det var Hamas, der havde dræbt 11 FN-udsendte?

»Man kan konstatere, at sympatien ligger hos israelerne efter det her. Det kan være, at den vender, hvis de farer for hårdt frem nu. Det har man før set. Men lige nu fokuserer vi på, at Hamas har begået klare krigsforbrydelser ved at begå mord på både spædbørn og ældre mennesker,« siger Kenneth Buhl.

Så manglen på reaktion på de dræbte FN-ansatte, kan også have noget med følelser i konflikten at gøre?

»Jeg skal heldigvis ikke forholde mig til følelserne men til, om krigens love bliver opfyldt eller ej. Det er noget helt konkret.«

Kenneth Buhl har et godt råd til FN i Gaza.

»Det gælder om at gøre sig selv så synlig som muligt med store flag og lignende, så man tydeligt kan se, hvor de er. Men det er selvfølgelig ikke nogen nem opgave, når de færdes ude blandt de civile,« siger han.

FN-generalsekretæren António Guterres opfordrede onsdag krigens parter til at overholde alle internationale love.

Der skal tages hensyn til den civile befolkning under krig. Det står i krigens love. Foto: Ibrahim Hams/AFP/Ritzau Scanpix

»Omkring 220.000 palæstinensere er nu i ly i 92 FN-faciliteter i Gaza. FNs bygninger, hospitaler, klinikker og skoler, må aldrig være mål for bomber,« sagde han.

Brigadegeneral Omer Tishler er chef for det israelske luftvåben. Om bombningerne i Gaza siger han til The times of Israel:

»Vi opfører os ikke som den anden side. Vi angriber ikke civilbefolkningen. Bag ethvert angreb, er der et mål. Vi handler præcist og professionelt men ikke kirurgisk.«