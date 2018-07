En indisk mand gjorde søndag morgen et skræmmende fund, da han besøgte sin nabo.

Både naboen og flere af hans familiemedlemmer hang døde fra loftet - og havde bind for øjnene. Det oplyser det lokale politi i Burari nord for New Delhi, skriver det indiske nyhedsbureau PTI.

I alt hang ti personer døde fra loftet, mens en ældre kvindes lig blev fundet på gulvet.

Af de elleve døde var syv kvinder, oplyses det. Ifølge det indiske medie Hindustan Times var fire af de døde blot piger.

Efter familiemedlemmerne var blevet fundet, blev der ringet efter ambulancer, som kørte dem alle hen til et hospital, hvor de kort efter blev erklæret døde.

Det står endnu ikke klart, om der kan ligge noget kriminelt bag, eller om der er tale om selvmord, fortæller politiet.

»Naboen fortalte os, at døren (ind til familiens hus, red.) normalt var lukket. Men søndag stod den åben. Vi forsøger at finde ud af, om der er tale om en selvmordspagt eller om der er noget kriminelt bag,« fortæller en politibetjent til Hindustan Times.