Tidlig stemmeafgivning i USA tyder på rekordvalg 3. november. Trump og Biden driver den store interesse.

11 dage før valget i USA har over 50 millioner vælgere afgivet deres stemme per brev eller ved at møde op på særlige valgsteder for at aflevere en stemme.

Det fremgår af data fra organisationen U.S. Elections Project.

Det kan være et tegn på, at man vil nå den største stemmedeltagelse i USA i over 100 år, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det synes at afspejle den meget store interesse for opgøret mellem den republikanske præsident, Donald Trump, og hans demokratiske udfordrer, Joe Biden.

Men de mange stemmer, der er afgivet på forhånd, kan også være et udtryk for, at mange amerikanere ikke ønsker at udsætte sig for at blive smittet med covid-19.

I stedet for at stå i kø på valgsteder på valgdagen 3. november har de haft muligheden for flere uger før under fredelige former at afgive deres stemmer.

Mange af USA's delstater har udvidet muligheden for tidlig stemmeafgivning for at mindske risikoen for at blive smittet med coronavirus. Der gælder forskellige regler for tidligt stemmeafgivning i landets delstater.

U.S. Elections Project drives af University of Florida. Her hedder det, at mindst 50,95 millioner vælgere frem til fredag har stemt.

Det er cirka en tredjedel af de lidt over 150 millioner stemmer, der ventes afgivet i 2020.

Ved valget i 2016, der bragte Trump til magten, stemte godt 137 millioner vælgere.

Meningsmålinger viser, at Biden lige nu har en pæn føring over Trump, både på landsplan og i de såkaldte svingstater, der er så afgørende for, hvem der vil blive præsident de næste fire år. Bidens føring her er dog ikke lige så stor, som de nationale målinger viser.

Trump har tidligere kaldt de mange brevstemmer for et forsøg på at svindle med valgresultatet. Han har antydet, at han er parat til at gå til domstolene for at få omstødt resultater i delstater.

Undersøgelser viser, at det mest er demokratiske vælgere, der har forhåndsstemt.

/ritzau/