En eftersøgning af en treårig i New Mexico, USA, førte til, at politiet fandt elleve andre børn, som boede under grusomme forhold.

»De er mellem et og 15 år gamle. Alle børnene er afleveret til de sociale myndigheder, fordi de i bund og grund ikke havde noget tøj, ingen sko, intet vand, ingen elektricitet og intet mad,« siger sheriff Jerry Hogrefe til KRQE.

Derudover fandt politiet tre kvinder, hvoraf en af dem er gravid, sammen med Lucas Morten, som politiet formoder er den mand, som hovedsageligt bor på stedet sammen med børnene og kvinderne.

Den treårige, som politiet egentlig ledte efter, var ikke at finde på adressen, selvom politiet mente, at drengens far, 39-årige Siraj Wahhaj, sandsynligvis opholdt sig her – hvilket han også gjorde. Han er nu tilbageholdt.

Wahhaj var efterlyst for kidnapning af sin søn Abdul Wahhaj, hvis lokation endnu er ukendt for politiet.

Kvinderne, som blev fundet på stedet, er sandsynligvis mødre til alle eller nogle af de mange børn, som også var på adressen, mener politiet. De ville ikke tale med politiet og blev i første omgang tilbageholdt, men er nu løsladt og er sammen med deres børn hos de sociale myndigheder.