20 år efter drabet på en 11-årig hollandsk dreng er det lykkedes politiet at finde frem til gerningsmanden via et dna-match. Siden har han været på flugt, men han er nu pågrebet i Spanien. Det skriver det hollanske medie NOS.

En stor eftersøgning har været i gang for at finde frem til den 55-årige Joseph Theresia Johannes Brech, der er mistænkt for at have dræbt den blot 11-årige Nicky Verstappen i 1998. Han er nu blevet pågrebet i Barcelona, efter at et vidne havde set et efterlysningsfoto af ham og efterfølgende havde tippet politiet.

BREAKING NEWS: WE GOT HIM!! JOS BRECH IS GEPAKT IN SPANJE BIJ BARCELONA!! De familie en ik zijn vanavond ingelicht door politie. Geweldig!! Eindelijk!!! Hulde voor het rechercheteam. Familie is enorm opgelucht, er valt 25.000 kolo van hen af!! Recht krijgt zijn loop!!! pic.twitter.com/MclEt9oXoj — Peter R. de Vries (@PeterRdeV) August 26, 2018

Joseph Theresia Johannes Brech sidder nu i en spansk celle og skal senere udleveres til hollandsk politi.

Det hollandske politi ved dog ikke, hvornår de kan få Joseph Theresia Johannes Brech udleveret. Det spanske politi vil nemlig sikre sig det bedst mulige overblik i sagen. Derfor vil det være muligt for borgere at ringe til spansk politi og bidrage med informationer, der kan hjælpe i sagen.

Mandag mellem kl. 10 og 12 vil den offentlige anklager i sagen udtale sig med flere informationer om pågribelsen.

Joseph Theresia Johannes Brech har været forsvundet siden februar og blev i april efterlyst af sin familie.