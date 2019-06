Da Kathleen Flynn den sensommerdag fik fri fra skole, vinkede hun farvel til sine venner og trådte ud på den sti, hun plejede at tage for at komme hjem.

Det var sidste gang, den unge skolepige blev set i live.

Først nu - mere end 30 år senere - ser det ud til, at den brutale drabssag på den 11-årige amerikanske pige kan være blevet opklaret.

Det skriver CNN og NBC News.

Det var om eftermiddagen den 23. september 1986, at Kathleen Flynn sagde farvel til sine venner i skolen, før hun begyndte at gå turen hjem.

Men hun dukkede aldrig op ved familiens hus i Connecticut.

Hendes mor begyndte hurtigt at blive nervøs, og til sidst meldte hun sin datter savnet.

En storstilet eftersøgning blev sat i gang - og et halvt døgn senere blev den unge skolepiges lig ifølge CNN fundet i et skovområde ikke langt fra stien.

Hun blev blevet seksuelt misbrugt og kvalt.

Siden har politiet forsøgt at løse den brutale drabsgåde, men ingen spor førte til noget - før nu.

Onsdag morgen dukkede både specialstyrken fra Maine State Police og en taktisk politienhed op foran et hus i byen Stetson i delstaten Maine.

Da husets beboer trådte ud klokken 11:20, blev han anholdt.

Marc Kuran, der er sigtet for drabet. Foto: Maine State Police Headquarters Vis mere Marc Kuran, der er sigtet for drabet. Foto: Maine State Police Headquarters

Manden - Marc Karun - blev efterfølgende sigtet for drabet på den unge Kathleen Flynn for 32 år siden, oplyser Norwalk Police Department.

Efter anholdelsen af manden blev meldt ud, har familien til Kathleen Flynn udsendt en udtalelse gennem politiet:

»Vi ønsker at takke Norwalk Police Department for at stille Kathleens drabsmand til ansvar. Dette er fortsat en meget svær tid for os, og vi ønsker ikke at kommentere yderligere,« lyder det.

Politiet har endnu ikke meldt ud, hvad det var, der førte dem på sporet af den mistænkte mand, men for tre år siden oplyste man, at man håbede, moderne dna-teknologi ville kunne føre til et gennembrud i sagen.

Det vides ikke, hvordan den anholdte forholder sig til sigtelsen.