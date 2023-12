Det var lidt af en tilfældighed, at han lagde mærke til den unge mand, der gik langs vejkanten midt i regnen.

Men det var en tilfældighed, der nu ser ud til at have løst en seks år gammel forsvindingssag.

Den 11-årige britiske dreng Alex Batty forsvandt sporløst tilbage i 2017, mens han var på ferie sammen med sin mor og bedstefar i Spanien.

Siden har ingen af dem været set. Indtil nu.

For onsdag morgen lagde den franske chauffør Fabien Accidini mærke til en ung mand, der i regnen gik langs vejen nær Toulouse. Det skriver BBC.

Han holdt derefter ind til siden og tog kontakt til den unge mand.

»Han forklarede, at han havde gået i fire dage, at han var taget af sted fra et sted i bjergene, men han sagde ikke hvor,« fortæller Fabien Accidini til BBC.

Den unge mand gav ham senere sit navn – og da Fabien Accidini slog det op på nettet, så han, at der var en efterlysning ude efter ham.

For det navn, han gav, var Alex Batty.

Alex Batty var 11 år, da han forsvandt. Foto: Greater Manchester Police Vis mere Alex Batty var 11 år, da han forsvandt. Foto: Greater Manchester Police

Derefter fik den unge mand lov til at bruge Fabien Accidinis Facebook-konto til at række ud til sin bedstemor i Storbritannien:

»Hej bedstemor, det er mig, Alex. Jeg er i Toulouse i Frankrig. Jeg håber virkelig, at du modtager denne besked,« skrev han ifølge BBC og tilføjede:

»Jeg elsker dig, og jeg vil gerne hjem.«

Dermed ser mysteriet om, hvad der skete med den savnede dreng, ud til at være ved at blive løst.

Torsdag bekræftede Greater Manchester Police i en udtalelse, at man var blevet 'kontaktet angående en mulig observation i Frankrig af Alex Batty'.

»Betjente i Oldham er i kontakt med de franske myndigheder for at fastslå ægtheden af rapporten,« lyder det.

Alex Batty – som nu vil være 17 år – var sammen med sin mor, Melanie Batty, og bedstefar, David Batty, da de alle tre forsvandt under en ferie i Spanien.

Hverken moderen eller bedstefaderen havde på det tidspunkt forældremyndigheden over Alex.

Det havde derimod hans bedstemor, Susan Caruana, som for fem år siden i et interview med BBC fortalte, at hun mistænkte, at hendes tidligere partner og deres datter havde taget Alex med til et 'åndeligt fællesskab' i Marokko.

Hun forklarede dengang, at de to på det tidspunkt søgte en alternativ livsstil og angiveligt ikke ønskede, at Alex skulle gå i skole.

Til The Sun fortalte Susan Caruana torsdag, at hun var 'lykkelig' over, at hendes barnebarn er fundet.

»Jeg er så glad. Jeg har talt med ham, og han har det godt. Han er i øjeblikket hos myndighederne i Frankrig. Det er sådan et chok,« siger hun.

Det vides i øjeblikket ikke, hvor Melanie Batty og David Batty befinder sig.

Til samme medie bekræfter en talsmand for det franske politi, at den unge mand, der er fundet, skal være identisk med Alex Batty.

I udtalelsen fra Greater Manchester Police oplyser en talsmand dog, at der er tale om 'en kompleks og langvarig efterforskning':

»Vi er nødt til at foretage yderligere undersøgelser og iværksætte passende forholdsregler,« forklarer talsmanden.