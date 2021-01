11-årige Virsaviya Borun-Goncharova fra Florida er født med et hjerte, der sidder uden på hendes brystkasse.

»Hun er i sandhed et mirakel. Hun er unik,« siger hendes mor Dari Borun-Goncharova, der fik at vide at hendes datter ville dø før hun overhovedet var født, til Metro

Men hun er nu en glad præteenager, der glædeligt viser sin helt særlige brystkasse frem. På hendes Instagram-profil viser hun det stolt til sine næsten 30.000 følgere.

Årsagen til den helt unikke lidelse er, at hendes brystmuskler og ribben ikke er lukket sammen om hjertet, men i stedet danner en åbning, hvor hjertet har bevæget sig ud igennem.

View this post on Instagram A post shared by Virsaviya Heart outside (@virsaviya_art_heart)

Lidelsen hedder Pentalogy of Cantrell og er så sjælden, at den kun ses i én ud af en million fødsler.

Heldigvis medfører det ikke smerter for Virsaviya Borun-Goncharova. Hun skal dog passe meget på ikke beskadige hendes brystkasse, da hendes hjerte er meget udsat.

Derfor har hun almindeligvis en plade foran brystet, der passer på det.

»Mit hjerte er anderledes, men det gør mig unik, og det elsker jeg,« siger Virsaviya Borun-Goncharova.