En østrigsk familie fik sig noget af et chok på en rejse sidste år.

På en ferie til Italien besøgte familien, bestående af far, mor, en 11-årig datter og hendes lillesøster, øen Pantelleria ud for Siciliens kyst. Her tog de sig en badetur i den vulkanske sø Specchio di Venere.

En svømmetur, der altså viste sig at få konsekvenser for deres ældste datter. To dage senere begyndte hun nemlig at mærke en brændende smerte mellem benene. Det fortæller en rapport fra The Journal of Medical Case Reports.

Da familien tog til lægen, blev den 11-årige ordineret en creme mod svampeinfektion – men lige lidt hjalp det og ubehagen fortsatte. Derfor opsøgte de egen læge, da de vendte hjem til Østrig omkring to uger senere.

Her viste en test, at pigen var smittet med gonoré. En seksuelt overført sygdom.

Den 11-årige afviste dog, at hun kunne være blevet smittet seksuelt.

Med symptomernes timing og opfølgende undersøgelser taget i betragtning, konkluderede lægen, at pigen med stor sandsynlighed var blevet smittet under hendes svømmetur i Pantelleria.

Resten af familien blev efterfølgende testet, men deres prøver var alle negative.

Den 11-årige pige fik den behandling, hun behøvede og kom sig derefter hurtigt. Ifølge rapporten var hendes største bekymring, at hendes klassekammerater ville høre om infektionen.

Læger mener, at vandets varme temperatur i Specchio di Venere ligger til grund for smitten.