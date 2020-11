En brasiliansk pige på bare 11 år fødte en baby efter kun fem måneders graviditet. Hun døde fire dage efter fødslen.

Den tragiske historie indeholder også fortællingen om den mand, der var far til barnet. Han beskyldes for at have misbrugt hende, siden hun var ni år gammel. Det skriver den engelske avis The Sun.

Luane Costa blev før og under sin graviditet seksuelt misbrugt af den 43-årige Francinildo Moraes. Ifølge hendes familie havde han fået hende til at tro på, at de to var i et fast forhold.

Det foregik i byen Para i den nordlige del af Brasilien.

Betjente har siden Luanes død fundet fotos af den mistænkte mand og den lille pige, der poserer som et par.

Den afdøde piges familie påstår, at Moraes havde udnyttet hende seksuelt, siden hun var ni år gammel.

De fandt først ud af, hvad der foregik, da de bemærkede, at dattenes krop begyndte at forandre sig. Hun blev taget med til lægen, og så fandt de ud af, af hun var gravid.

Hun fortalte så familien om det misbrug, hun havde været udsat for gennem de sidste tre år.

Ifølge hendes tante truede manden hende til ikke at fortælle noget til sin familie. Og han var 'smart nok' til, at misbruget foregik langt fra familiens landsby.

Politiet har fundet ud af, at faderen har uploadet adskillige billeder af dem på de sociale medier. De viser dem tilsnyneladende som et kærligt par – selv om hun var mindreårig.

Det lokale politi leder nu efter Moraes, som menes at havde taget flugten.