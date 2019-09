»Gud sad ved siden af.«

Sådan mente en talsmand for politiet i Charleston, at det kunne lade sig gøre for en knægt på bare 11 år at tilbagelægge 300 km som fører af en bil.

»Knægten kørte 3½ time alene i bilen. Om natten, på en motorvej. Kan du forestille dig det?« siger Charles Francis, der er talsmand for Charlestons politi.

Og så var det, at han fandt på ordspillet med Guds indgriben.

Den direkte vej fra Simpsonville til Charleston i South Carolina. Foto: Google Maps Vis mere Den direkte vej fra Simpsonville til Charleston i South Carolina. Foto: Google Maps

Politiet måtte aflevere den 11-årige dreng til sin familie efter køreturen fra Simpsonville, South Carolina, til Charleston.

De 300 km skulle bringe ham frem til en mand, som han mødte på Snapchat. Det skriver New York Post.

Betjenten Christopher Braun sad i sin bil, da en anden bil pludselig kørte op ved siden af ham på parkeringspladsen. Så fik han øje på den unge dreng, alene i bilen.

Drengen fortalte betjenten, at han netop havde tilbagelagt de mange kilometer fra Simpsonville – og så var han pludselig faret vild.

Han havde brugt sin fars tablet til at styre ham direkte til en adresse i Charleston, som han havde modtaget via en social medieplatform.

Da han mistede GPS-signalet, så mistede han også adressen. Den forsvandt simpelthen fra skærmen.

Ifølge politiet havde han taget sin brors bil og var kørt til Charleston. Han havde tænkt sig at bo med 'den ubekendte mand, han havde mødt på Snapchat'.

Braun var en garvet betjent med 11 års erfaring, så han kontaktede straks drengens far i Simpsonville.

Det viste sig, at faderen var midt i at rapportere sin søn forsvunden til politiet der, og han blev taknemmelig for opkaldet.

Faderen og drengens bror kørte så til Charleston for at samle drengen – og bilen – op.