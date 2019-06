En dansk dreng på 11 år sidder i en Islamisk Stat-fangelejr i det nordøstlige Syrien.

Det oplyser Radio24syv, der har interviewet den 11-årige dreng i al-Roj-fangelejren.

Han beder om at blive hentet hjem til Danmark.

»Jeg vil gerne have, at de tager os hurtigt tilbage. Hurtigt,« siger han til Radio24syv.

Det er første gang, at et dansk barn fortæller offentligt, hvordan det er at være barn i en af de meget omtalte fangelejre i Syrien, hvor der sidder flere danske børn og kvinder.

Den 11-årige dreng har siddet tilbageholdt i al-Roj-lejren med sin mor og fire søskende i godt 9 måneder. Det er hårdt at bo der, fortæller han.

»Det er hårdt. På grund af at man laver ikke noget her, og man sidder bare og tænker på sin familie,« siger han.

Radio24syv oplyser, at drengens mor er etnisk dansk, og at hans far har somalisk baggrund. Drengen og tre af hans yngre søskende er født i Danmark, mens den yngste på et år er født i Syrien.

I 2014 besluttede forældrene at drage til Syrien for at blive en del af Islamisk Stat. Ifølge drengens mor boede de fire år i Raqqa, indtil de sidste år forsøgte at forlade byen med hjælp fra en menneskesmugler. De blev fanget af de kurdiskledede styrker, der kæmpede imod Islamisk Stat, og har siden været tilbageholdt i lejren.

Drengens far formodes at sidde fængslet i Syrien eller Irak, anklaget for at have tilsluttet sig Islamisk Stat.

Søndag hentede danske myndigheder for første gang et dansk barn, en hårdt såret 13-årig dreng, ud af en af lejrene i Syrien.

SF, Enhedslisten og Radikale Venstre vil også have den 11-årige dreng og de andre danske børn i Syrien hentet hjem hurtigst muligt.

»De her uskyldige børn skal ikke betale regningen for, at deres forældre har truffet nogle vanvittige valg i deres liv,« siger Karsten Hønge (SF) til Radio24syv.

Nick Hækkerup fra Socialdemokratiet afviser at kommentere sagen over for Radio24syv.

Venstre vil ikke forhindre danske statsborgere i at komme hjem.

»Vi skal overholde landets love, og en dansker kan altid vende tilbage. Men jeg vil ønske, at jeg aldrig får dem at se igen. Heller ikke børnene, hvis det betyder, at de senere kan familiesammenføres med deres forældre. Når man har meldt sig ind i kalifatet, har man meldt sig ind i noget, der er i krig med Danmark og slår danskere ihjel, når de kan,« siger Mads Fuglede (V) til Radio24syv