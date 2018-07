En 11-årig dansk pige blev mandag kørt ned af en spritbilist i Charleston, South Carolina, i USA. Tirsdag er hun afgået ved døden.

Pigen, hvis identitet det lokale politi ikke har frigivet, gik på et fortorv i byen Charleston, da spritbiliisten, 30-åige Jeffrey William Wakefield, kørte over et lyskryds, over en helle og ramte pigen, skriver The State.

Den 11-årige blev bragt til sygehuset og lagt i respirator, men hendes liv stod ikke til at redde, og tirsdag afgik hun ved døden.

Wakefield blev straks testet af det lokale politi, og resultatet viste, at han var påvirket af alkohol. Han blev arresteret og kørt til Al Cannon Detention Center, hvor han i øjeblikket afventer sin dom.

Han er sigtet for uagtsomt manddrab og spritkørsel.

Efterforskningen peger på, at Wakefield var i færd med at flygte fra et andet færdselsuheld, han havde forårsaget, da han ramte den lille pige. Han havde nemlig ramt en parkeret bil og var flygtet fra stedet. Chaufføren i den anden bil er uskadt.