11-årige amerikanske Zachary Sabin blev i marts fundet død i sin seng.

Nu er hans far og stedmor sigtet for overlagt drab og børnemishandling.

Ifølge det lokale medie KKTV, viser obduktionsrapporten af den blot 11-årige dreng nemlig, at han døde som følge af 'tvungen vandforgiftning.'

Af rapporten fremgår det, at Zachary Sabin blev tvunget til at drikke fire 0,7 liters vandflasker over en periode på fire timer - uden at spise.

Drengens stedmor, Tara Sabin, forklarede angiveligt politiet, at han led af en nedarvet urinvejslidelse, som betød, at han tissede i sengen. Hun påstod, at han - på grund af sygdommen - var tvunget til at drikke mindst to liter vand om dagen.

Ifølge Zachary Sabin far, Ryan Tabin, som arbejder som soldat, ringede hans kone til ham den 10. marts for at fortælle, at Zachary ikke havde drukket nok vand den dag.

Da han kom hjem, så han, at hans søn kun drak små slurke af vand, som han efterfølgende kastede op.

'Han sagde, Zachary kastede op, fordi han drak vandet for langsomt og fik luft i hans mave, hvilket fik vandet til at sidde ovenpå (luften, red.). Han sagde, at i hæren tyller man vand i sig og 'bøvser det ud'. Han sagde, at han blev ved med at fortælle Zachary, at han skulle tylle vandet' står der ifølge KKTV i rejsedokumenterne.

Det fremgår også af dokumenterne, at drengen senere på dagen begyndte at klage over, at han ikke kunne drikke mere vand og havde ondt i benene.

Det fremgår også af dokumenterne, at drengen senere på dagen begyndte at klage over, at han ikke kunne drikke mere vand og havde ondt i benene.

Forældrenes mente at den 11-årige dreng skabte sig og reagerede ved at lægge ham i seng.

Klokken 6.15 næste morgen, fandt de Zachary død i sin seng med fråde og blod rundt om munden.

Parret sidder varetægtsfængslet, indtil de skal i retten den 23. juni.