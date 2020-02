Medaljer har den 104-årige Bill White efter mange år i militæret modtaget flere af.

Til gengæld manglede der et valentinskort på mindehyden. Og det har hans datter nu gjort noget ved.

Mary White, der er datter til den pensionerede major, satte nemlig gang i ‘Operation Valentine’ på de sociale medier.

»Da min far er 104 år gammel, håbede vi på 104 hilsner,« siger Mary White til CBS News.

Det blev dog til lidt mere end det.

De seneste uger, har posten leveret intet mindre end 140.000 kort, breve og gaver til majorens adresse på et plejehjem i byen Stockton i Californien.

»Det går over min forstand,« siger Bill White selv, om de mange valentin-hilsner, han har modtaget.

For mange af dem, der har sendt en hilsen afsted, er der da også tale om mere end blot en sjov gimmick.

Mange har nemlig haft et ønske om at sende - ikke bare Bill White en tak for tro tjeneste - men veteraner i det hele taget.

En kvinde, der kalder sig selv for Jane, siger at hendes afdøde bedstefar også kæmpede for USA i anden verdenskrig.

Havde han levet i dag, ville han have været 100 år.

‘Jeg savner ham så meget,’ skriver hun i sin hilsen til Bill White, der fortsætter:

‘Ved at sende det her kort, føler jeg at jeg sender et kort til min bedstefar.’

Det hele er ret overvældende for Bill White, som aldrig tidligere har fået et valentinskort - heller ikke dengang hans kone gennem 42 år var i live.

Og pludselig skal han have hjælp til at nå at lukke alle kuverterne op.

»Jeg er målløs,« siger han.