Der er ikke kommet meget nyt ud efter, at over 100 piger blev bortført fra en skole i Nigeria.

Dapchi. Håbet svinder hos forældrene til de mere end 100 skolepiger, der fortsat er meldt savnet, fire dage efter at ekstremister fra Boko Haram angreb deres by Dapchi i det nordlige Nigeria.

Nye øjenvidner indikerer, at Boko Haram angreb pigernes skole og tvang dem med pistoler til at tage med dem væk.

Angrebet i Dapchi minder om angrebet i 2014, hvor 276 skolepiger blev bortført i i byen Chibok.

Nigerias informationsminister Lai Muhammed besøgte Dapchi torsdag.

Her sagde han til medierne, at myndighederne stadig har brug for mere tid for at opklare, hvad der er sket med pigerne.

Forældrene til de manglende piger har dog allerede selv lavet en liste med navnene på 101 piger, som der ikke er gjort rede for efter angrebet på skolen.

/ritzau/AP