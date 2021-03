Omkring 100.000 storke er lige nu fanget i Tyrkiet, da det ikke er muligt for dem at flyve videre til deres næste destinationer.

Det skyldes, at vejrforholdene i Tyrkiet, i form af slud og lavtryksvejr, gør, at det er for svært for storkene at komme på vingerne.

Sådan lyder det fra Jess Frederiksen, bestyrelsesformanden for storkene.dk, til TV Midtvest.

Du kan se de mange storke vente i flok herunder:

I storkereden ved Bækmarksbro nær Holstebro, er én stork allerede landet.

Nemlig storken, der går under navnet Kjeld.

Hans mage Yvonne er én af de fugle, der lige nu befinder sig i Tyrkiet, fortæller Jess Frederiksen.

Han vurderer, at hun med lidt held bliver omkring to uger forsinket. Og når hun først lander, skal den næste generation sikres:

»Jeg tvivler på, at Kjeld er tålmodig. Hvis hannen er kommet først, så er han i vigør og vil parre hele tiden, selvom hun ikke vil,« forklarer Jess Frederiksen.

Hvor mange storkepar, der vælger at bygge rede i Danmark, er altid et godt spørgsmål. Sidst valgte hele syv par at slå sig ned i landet, hvilket var første gang siden 1993.