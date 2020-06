Hundredevis af feriehungrende, mundbindbærende tyskere landede mandag i Spanien fra Düsseldorf for at holde ferie.

De blev dermed de første til at deltage i et nyt forsøg på at få turisterne tilbage til landet.

Det tyske chartergigant TUI har nemlig indgået en aftale med de spanske myndigheder om et forsøgsprojekt, hvor 10.900 tyske turister skal flyves til De Baleariske Øer.

Det skriver norske Børsen.

Tyske turister ankommer til RIU Concordia hotel i Palma de Mallorca den 15. juni 2020, som en del af et forsøgsprojekt for at genaktivere turismen i Spanien en uge, før Spanien igen åbner sine grænser. Foto: JAIME REINA

Billeder fra de første tyskeres ankomst til ferieøen Mallorca viser da også en ø, der - udover tyskerne - er temmelig tom for turister.

På strandene, der normalt er tætpakket af turister, er der pludselig længere mellem badedyrene, mens det tydeligvis ikke er nødvendigt at stå op kl. 6 for at smække et affarvet håndklæde på en solstol ved poolen for at reservere en plads til senere.

Det har været en prioritet fra starten, at turismen i landet hurtigt skulle i gang igen efter coronakrisen.

Allerede i maj måned lød det således fra De Baleariske Øers regionspresident, Francina Armengol:

Tyske turister soler sig ved swimmingpoolen på RIU Concordia hotel i Palma de Mallorca den 15. juni 2020. Foto: JAIME REINA

»Vi må lære at leve med Covid-19, og at leve med det på en tryg måde.«

Turistindustrien er da også ekstremt vigtig for den spanske økonomi.

En affolket Palma strand sammenlignet med normalen. Foto: JAIME REINA

Turismen stod nemlig alene for 14,9 procent af landets bruttonationalprodukt og 13,7 procent af beskæftigelsen i 2017.

I maj blev det ligeledes understreget, at planen er, at TUI skal flyve turister fra Tyskland eller andre europæiske lande, der som Mallorca har lave smittetal til ferieøerne.

Tyske turister bliver tilbudt en drink efter ankomst til Hotel Alcudia Garden i Palma de Mallorca den 15. juni 2020. Foto: ATIENZA

Søndag offentliggjorde statsminister Pedro Sanchéz, at Spanien åbner grænserne for alle lande i Schengenzonen den 21. juni, bortset fra Portugal-grænsen som ikke åbnes før 1. juli.

Dermed har de tyske turister fået adgang til landet, en uge før Spanien åbner grænserne for andre.