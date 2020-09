Det er er imponerende syn, der møder én på en rismark vest for den thailanske hovedstad, Bangkok. 10.000 ænder bliver sluppet løs på den nyhøstede mark, hvor deres job er at spise, hvad der er tilbage af insekter i risstubbene.

Det er en tradition i Thailand at bruge ænder til at klare jobbet med at spise rester. I de risproducerende områder har det i umindelige tider været en tradition. Det skriver Reuters.

Ænderne bliver læsset af lastbilerne og sluppet ud til deres føde, som de finder ved at lede på marken. Thaierne kalder det 'ped lai thoong', som betyder 'markjagtende ænder'.

Ænderne er af typen Khaki Campbell, og det er en type, der er fremavlet i Storbritannien.

En arbejdsmand driver ænderne ud på de nyhøstede rismark. Foto: SOE ZEYA TUN

De bliver opdrættet i 20 dage på en farm, før de bliver læsset på lastbiler. De næste par måneder står den på naturlig føde.

Efter således at blive fedet op returnerer de til farmen, hvor de skal lægge æg i op til tre år.

»Fordelen for opdrætteren er, at vi reducerer prisen på at føde ænderne op,« siger den 34-årige Apiwat Chalermklin, som overtog forretningen fra sin far.

Til gengæld kan bonden bruge færre pesticider og kemiske midler på sin mark.

Ænderne har travlt med at spise de insekter, de kan finde blandt stubbene. Foto: SOE ZEYA TUN

Han regner med at bruge en uge på at rense denne farms rismarker. Hans ænder har i hvert fald ingen problemer med at finde føde blandt de snegle og insekter, der lever i stubbene på farmens 67 hektarer.

Apiwat har fire andeflokker, der hver rejser rundt til forskellige landbrug i provinsen, hvor der typisk dyrkes ris tre gange om året. Nakhon Pathom har normalt masser af vand.

»De hjælper til med at spise insekter og de duske ris, der faldt ned på jorden, under den seneste høst. Ænderne hjælper også med at træde på risstubbene og gøre jorden flad og lettere at pløje,« siger landmanden Prang Sipipat.

Systemet virker fint for både andeopdrætteren og risdyrkeren. Men selv om der for øjeblikket ikke er nogen tørke i Nakhon Pathom, er de bekymrede for, at den kan komme.

Efter de har gennemtrawlet rismarken, går ænderne tilbage på lastbilen, inden ture går videre til dem næste mark. Foto: SOE ZEYA TUN

Thailand er verdens næststørste eksportør af ris, men tørke kan påvirke udbyttet i mange provinser i år.