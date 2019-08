Indbyggere i den nordlige del af Taiwan vågnede torsdag ved, at ting faldt ned fra hylderne i deres hjem.

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 6,0 har tidligt torsdag morgen lokal ramt Taiwan.

Det oplyser østatens centrale vejrcenter.

Som konsekvens af skælvet er dele af togtrafikken i den østlige del af Taiwan blevet indstillet.

Samtidig er flere end 1000 familier i den nordlige del af østaten blevet efterladt uden elektricitet. Her fortæller flere indbyggere også, at de vågnede ved, at ting faldt ned fra hylderne i deres hjem.

Jordskælvet ramte klokken 05.28 lokal tid godt 36 kilometer øst for amtet Yilan i det nordøstlige Taiwan. Skælvet ramte i en dybde af 22,5 kilometer.

Der er ingen umiddelbart rapporter om tilskadekomne eller materielle skader.

/ritzau/dpa